Дроны атаковали Тамбовскую область России: есть попадание в нефтебазу (фото, видео)

Ночью 3 декабря в результате атаки беспилотников вспыхнул пожар на нефтебазе в Тамбовской области РФ. В Воронежской области повреждены несколько резервуаров с топливом.

Об этом сообщили губернаторы Тамбовской области Евгений Первышов, Воронежской – Александр Гусев, Минобороны РФ.

"Ночью 3 декабря на нефтебазе в Тамбовской области произошло возгорание после падения обломков БПЛА. На место оперативно прибыли пожарные расчеты и правоохранительные органы. Привлечены все необходимые силы и средства".

Читайте также: Дроны атаковали российскую Сызрань, куда поставляют "шахеды" из Ирана: есть попадания в НПЗ (фото, видео)

Власти региона сообщили о сбитии четырех БПЛА над Воронежем и двумя районами. Пострадавших нет. В одном из районов обломки сбитого дрона незначительно повредили несколько топливных резервуаров; возгорания не произошло.

"В небе над Воронежем и в двух районах области были обнаружены и уничтожены четыре беспилотных летательных аппарата. Пострадавших нет. В одном из районов в результате падения сбитого БПЛА незначительно повреждены несколько резервуаров с топливом. Возгорание не произошло".

Средства ПВО якобы перехватили и уничтожили 102 украинских беспилотника.

Распределение:

26 - над Белгородской областью,

22 - над Брянской,

21 - над Курской,

16 - над Ростовской,

7 — над Астраханской,

6 — над Саратовской,

4 - над Воронежской.

Ранее мы рассказывали, что дроны атаковали русский Волгоград, было попадание в НПЗ.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!