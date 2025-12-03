Дрони атакували Тамбовську область рф: є влучання у нафтобазу (фото, відео)

Вночі 3 грудня внаслідок атаки безпілотників спалахнула пожежа на нафтобазі в Тамбовській області РФ. У Воронезькій області пошкоджено кілька резервуарів із паливом.

Про це повідомили губернатори Тамбовської області Євген Первишов, Воронезької — Олександр Гусєв, Міноборони РФ.

"Вночі 3 грудня на нафтобазі в Тамбовській області сталося загоряння після падіння уламків БпЛА. На місце оперативно прибули пожежні розрахунки та представники правоохоронних органів. Залучено всі необхідні сили і засоби".

Читайте також: Дрони атакували російську Сизрань, куди постачають "шахеди" з Ірану: є влучання у НПЗ (фото, відео)

Влада регіону повідомила про збиття чотирьох БпЛА над Воронежем та двома районами. Постраждалих немає. В одному з районів уламки збитого дрона незначно пошкодили кілька паливних резервуарів; займання не сталося.

"У небі над Воронежем і в двох районах області були виявлені і знищені чотири безпілотні літальні апарати. Постраждалих немає. В одному з районів в результаті падіння збитого БпЛА незначно пошкоджено кілька резервуарів з паливом. Займання не сталося".

Засоби ППО нібито перехопили та знищили 102 українські безпілотники.

Розподіл:

26 — над Бєлгородською областю,

22 — над Брянською,

21 — над Курською,

16 — над Ростовською,

7 — над Астраханською,

6 — над Саратовською,

4 — над Воронезькою.

Раніше ми розповідали, що дрони атакували російський Волгоград, було влучання в НПЗ.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!