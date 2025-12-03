Точно не подведут: топ надежных моделей автомобилей

Большинство автовладельцев стремится, чтобы их автомобиль служил как можно дольше. Бренд машины действительно играет ключевую роль в ее долговечности.

По данным GOBankingRates, четыре марки способны преодолеть более 400 000 километров с высокой вероятностью, тогда как четыре других производителя оказались наименее надежными. Об этом пишет iSeeCars.com.

Самые надежные бренды

Лидером стала Toyota: автомобили этого японского производителя с вероятностью 17,8% проедут более 400 000 км без серьезных поломок. Второе место занял Lexus с показателем 12,8%. В четверку также вошли Honda (10,8%) и Acura (7,2%).

Ненадежные бренды

Антирейтинг возглавили Maserati, MINI и Jaguar – вероятность преодоления 400 000 км без серьезных проблем у этих марок составляет 0%. Четвертым стал Land Rover с скудными 0,1%. Интересно, что три из четырех худших брендов – британского происхождения.

