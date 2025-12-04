Облегчаем жизнь в блекауте: эксперт подсказал, какую зарядную станцию выбрать

Отключение электроэнергии в Украине вынуждают искать альтернативные источники питания. Одним из популярных решений стала портативная зарядная станция – по сути, крупный павербанк с разными разъемами для подключения бытовой техники.

Как правильно выбрать устройство, рассказал доцент кафедры информационно-измерительных технологий и энергетического менеджмента Ивано-Франковского национального технического университета нефти и газа, кандидат технических наук Андрей Яворский.

Как подобрать станцию: основной принцип

Выбор зависит от того, какие приборы и сколько времени нужно обеспечить энергией. Сначала определите суммарную мощность оборудования (в ваттах), затем – желаемое время автономной работы (в часах). Умножьте эти значения, чтобы получить необходимую емкость в ватт-часах (Wh), и добавьте не менее 20 %, чтобы избежать полного разряда аккумулятора.

Например, для ноутбука на 65 Вт, который должен работать 8 часов: 65×8 = 520 Wh + 20 % = 624 Wh. Для нескольких устройств – составьте их мощность и повторите расчет.

Зарядная станция для холодильника

Холодильники имеют высокий пусковой ток — в несколько раз больше номинальной мощности. Поэтому выбирайте либо модель с функцией x-boost (для запуска мощных приборов), либо станцию с выходной мощностью в 3–5 раз выше. Например, для холодильника на 200 Вт требуется станция не менее 1 кВт.

Для газового котла

Котел нуждается в чистой синусоиде на выходе и желательно режиме бесперебойника (UPS), чтобы переход на резервное питание проходил мгновенно, без перезагрузки. Средний котёл потребляет 200 Вт. Для 6 часов работы: 200×6 = 1200 Wh + 20 % = 1440 Wh (рекомендуется ~1600 Wh).

Для телевизора

32-дюймовый телевизор потребляет около 40 Вт. Для 4 часов просмотра достаточно станции на 40×4 = 160 Wh + 20 % = ~200 Wh.

Что не стоит подключать

Не перегружайте станцию устройствами, мощность которых превышает ее возможности. Качественные модели имеют защиту от перегрузки. Нет смысла питать электрические котлы (несколько киловатт) — они быстро разрядят даже мощную станцию, работая менее часа.

На что обращать внимание при покупке

Напряжение сети : устройство должно быть рассчитано на 220 В (европейский стандарт), а не на 120 В (американский).

: устройство должно быть рассчитано на 220 В (европейский стандарт), а не на 120 В (американский). Производитель : выбирайте проверенный бренд с гарантийным обслуживанием.

: выбирайте проверенный бренд с гарантийным обслуживанием. Тип аккумулятора : лучший выбор — литий-железо-фосфатные (LiFePO4) батареи: безопасные, долговечные, хотя и более дорогие, более тяжелые и габаритные. Избегайте дешевых моделей из литий-никель-марганец-кобальт (NMC) — более высокий риск возгорания.

: лучший выбор — литий-железо-фосфатные (LiFePO4) батареи: безопасные, долговечные, хотя и более дорогие, более тяжелые и габаритные. Избегайте дешевых моделей из литий-никель-марганец-кобальт (NMC) — более высокий риск возгорания. Режим UPS : обеспечивает бесшовный переход при отключении света.

: обеспечивает бесшовный переход при отключении света. Вес и емкость : мощная станция не может быть слишком легкой. Аккумулятор на 5 кВт·ч весит около 50 кг.

Правильный подбор зарядной станции позволит комфортно пережить отключение, не переплачивая за лишнюю емкость и не рискуя безопасностью.

