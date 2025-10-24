Блекаути спустошують гаманці: частина продуктів зросте у ціні через відключення світла

Атаки Росії на енергетичну систему України можуть спричинити значне зростання вартості продуктів харчування. Через перебої з електропостачанням аграрії будуть змушені використовувати альтернативні джерела енергії, зокрема генератори, що призведе до додаткових витрат і, відповідно, до подорожчання сільськогосподарської продукції.

Про це повідомив заступник голови Всеукраїнської аграрної ради Денис Марчук в ефірі телеканалу "Ми — Україна". "Будь-яке виробництво, яке потребує електроенергії, матиме більшу собівартість, якщо доведеться переходити на автономні джерела живлення. Це неминуче вплине на кінцеву ціну товарів", — пояснив він.

Як приклад Марчук навів ситуацію із зерновими культурами, зокрема кукурудзою. Після збору врожаю її потрібно висушити та зберігати на елеваторах, що потребує постійного електропостачання. У разі відключень доводиться використовувати генератори, які споживають багато пального. Це, за словами експерта, збільшує собівартість, а отже — зменшує прибутковість виробництва.

Схожа ситуація, додав Марчук, спостерігається і в овочевому секторі, де нині триває закладання продукції на зберігання. Великі сховища потребують потужних генераторів — щонайменше на 100 кВт, що означає значні витрати під час тривалих відключень. Якщо електроенергія відсутня понад 10–12 годин, ціни на такі продукти можуть зрости на 20–30%.

Не менш вразливими залишаються м’ясна та молочна галузі. "Усе виробництво — від доїння корів до охолодження і зберігання молока — залежить від електрики. Якщо світла немає, ферми змушені переходити на генератори, а це додаткові витрати, які зрештою перекладаються на споживача", — наголосив заступник голови Аграрної ради.

