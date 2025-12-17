Чи передбачено підвищення грошового забезпечення військовослужбовців з січня та скільки отримуватимуть

Військовослужбовці Збройних сил України та інших силових формувань щомісяця отримують грошове утримання, яке надходить у два основні етапи: у першій половині місяця виплачуються оклади та основні надбавки, а в другій — премії та "бойові" доплати.

За інформацією Новини.LIVE, у січні 2026 року грошове забезпечення залишатиметься на рівні попереднього року, оскільки у Державному бюджеті на 2026 рік не передбачено його підвищення. Розмір виплат регулюється Законом України "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їхніх сімей" та постановою Кабінету Міністрів №704.

Мінімальне грошове забезпечення було встановлено ще на початку 2023 року на рівні 20 130 гривень. При цьому фактичний оклад може бути вищим і залежить від роду військової служби, посади, рівня відповідальності, звання та вислуги років.

Читайте також: Пільги на газ для учасників бойових дій: як оформити

Окрім базового окладу, військові отримують "бойові" надбавки, розмір яких визначається за характером виконуваних завдань та місцем служби. Наприклад, особовий склад, який забезпечує логістику для передової, сапери, що проводять розмінування поза зоною активних бойових дій, а також підрозділи ППО та наземної охорони критично важливих об’єктів, у січні отримуватиме доплату в розмірі 30 000 гривень.

Нагадаємо, частина військових отримає додаткові 27 тисяч у грудні.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!