Не боятиметесь поломок: топ надійних сімейних автомобілів

Надійність залишається ключовим фактором під час вибору сімейного автомобіля для більшості водіїв. Саме безвідмовні моделі дозволяють мінімізувати витрати на обслуговування та позбавляють власників постійних поїздок на СТО.

Експерти британського видання What Car? опублікували рейтинг десяти найнадійніших сімейних авто, а також визначили кілька моделей, які, навпаки, найчастіше створюють проблеми власникам і не рекомендуються до купівлі.

Найнадійніші сімейні автомобілі

До десятки лідерів за рівнем надійності увійшли такі моделі:

Kia Ceed (2018–2025 роки) BMW i3 (2013–2022 роки) Honda Civic (з 2022 року) BMW 1 Series (з 2019 року) Opel/Vauxhall Astra (2015–2021 роки) Nissan Leaf (2019–2024 роки) Toyota Corolla (з 2018 року) Seat Leon (2013–2020 роки) Skoda Scala (з 2019 року) BMW 2 Series Active Tourer (з 2014 року)

Перше місце у рейтингу дісталося Kia Ceed третього покоління, який доступний у кузовах хетчбек і універсал. За даними опитування, лише близько 8% власників повідомили про будь-які несправності. Найчастіше проблеми стосувалися мультимедійної системи, проте більшість з них усувалися швидко і без значних витрат.

Моделі, від яких радять відмовитися

Фахівці також назвали три сімейні автомобілі, що показали найгірші результати за надійністю:

Hyundai Ioniq Electric (2016–2022 роки) Hyundai Ioniq 5 (з 2021 року) Volkswagen Golf (з 2020 року)

Найбільше нарікань отримав Hyundai Ioniq Electric. Основною проблемою цієї моделі виявилася батарея, яка часто виходить з ладу. Крім того, власники скаржаться на тривалі терміни ремонту — в окремих випадках автомобілі перебували в сервісних центрах понад тиждень.

Альтернатива на вторинному ринку

Раніше видання SlashGear також представило добірку з п’яти надійних кросоверів, які на вторинному ринку США можна придбати за суму до 20 тисяч доларів. До цього списку увійшли Toyota Highlander 2016 року, Hyundai Tucson 2021 року, Subaru Crosstrek 2020 року, Kia Sportage 2021 року та Lexus NX 2017 року — моделі, які експерти вважають оптимальними за співвідношенням ціни та надійності.

