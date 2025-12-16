Не бойтесь поломок: топ надежных семейных автомобилей

Надежность остается ключевым фактором при выборе семейного автомобиля для большинства водителей. Именно безотказные модели позволяют минимизировать расходы по обслуживанию и лишают владельцев постоянных поездок на СТО.

Эксперты британского издания What Car? опубликовали рейтинг десяти самых надежных семейных авто, а также определили несколько моделей, которые, напротив, чаще всего создают проблемы владельцам и не рекомендуются к покупке.

Самые надежные семейные автомобили

В десятку лидеров по уровню надежности вошли следующие модели:

Kia Ceed (2018-2025 годы) BMW i3 (2013-2022 годы) Honda Civic (с 2022 года) BMW 1 Series (с 2019 года) Opel/Vauxhall Astra (2015–2021 годы) Nissan Leaf (2019-2024 годы) Toyota Corolla (с 2018 года) Seat Leon (2013-2020 годы) Skoda Scala (с 2019 года) BMW 2 Series Active Tourer (с 2014 года)

Первое место в рейтинге досталось Kia Ceed третьего поколения, который доступен в кузовах хэтчбек и универсал. По данным опроса, только около 8% владельцев сообщили о любых неисправностях. Чаще всего проблемы касались мультимедийной системы, однако большинство из них устранялись быстро и без больших затрат.

Модели, от которых советуют отказаться

Специалисты также назвали три семейных автомобиля, показавших наихудшие результаты по надежности:

Hyundai Ioniq Electric (2016-2022 годы) Hyundai Ioniq 5 (с 2021 года) Volkswagen Golf (с 2020 года)

Читайте также: Спрос бьет рекорды: топ самых популярных электрокаров в Украине

Больше всего нареканий получил Hyundai Ioniq Electric. Основной проблемой этой модели оказалась батарея, которая часто выходит из строя. Кроме того, владельцы жалуются на длительные сроки ремонта – в отдельных случаях автомобили находились в сервисных центрах более недели.

Альтернатива на вторичном рынке

Ранее издание SlashGear также представило подборку из пяти надежных кроссоверов, которые на вторичном рынке США можно приобрести за сумму до 20 тысяч долларов. В этот список вошли Toyota Highlander 2016 года, Hyundai Tucson 2021 года, Subaru Crosstrek 2020 года, Kia Sportage 2021 года и Lexus NX 2017 года – модели, которые эксперты считают оптимальными по соотношению цены и надежности.

Также мы уже писали о топах самых плохих китайских автомобилей.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !