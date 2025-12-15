Со следующего года условия выхода на пенсию изменятся: о чем идет речь

В Украине продолжает действовать поэтапное повышение требований к страховому стажу для назначения пенсии по возрасту. Согласно действующим нормам, этот процесс продлится до 2028 года.

Об этом сообщает Пенсионный фонд Украины (ПФУ). Для граждан, которые будут достигать пенсионного возраста в 2026 году, будут действовать обновленные требования по продолжительности страхового стажа:

в 60 лет - при наличии не менее 33 лет страхового стажа;

в 63 года - если стаж составляет не менее 23 лет;

в 65 лет - при наличии минимум 15 лет страхового стажа.

Как будут изменяться требования в дальнейшем

Пенсионный фонд отмечает, что требования к стажу для выхода на пенсию в 60 лет и дальше будут расти. В частности, в 2028 году для назначения пенсии в этом возрасте потребуется уже не менее 35 лет страхового стажа.

Кроме того, с 1 января 2028 г. заработает отдельное правило: лицам, имеющим 40 и более лет страхового стажа, пенсия по возрасту будет назначаться независимо от достигнутого возраста.

Читайте также: Пенсионные расчеты: что ожидает украинцев, имеющих только 18 лет трудового стажа

Если стажа не хватает

В случае, если человек достиг 65-летнего возраста, но не накопил минимально необходимые 15 лет страхового стажа, он не сможет претендовать на пенсию по возрасту. Вместо этого таким гражданам будет назначаться государственная социальная помощь.

Что изменится с минимальными пенсиями

Государственный бюджет на 2026 год предусматривает повышение минимальной пенсии до 2595 гривен. Это на 234 грн больше, чем в 2025 году.

Кроме того, пенсионные выплаты должны вырасти благодаря ежегодной индексации. Правительство планирует провести ее с 1 марта 2026 года, однако точный процент повышения пока не определен.

В целом на пенсионное обеспечение в госбюджете на 2026 год заложено 1027 млрд гривен. Это на 48,4 млрд. гривен, или почти на 5%, больше по сравнению с суммой, предусмотренной на эти нужды в 2025 году.

Напомним, мы уже писали, почему не увеличивают зарплаты военных.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!