З наступного року умови виходу на пенсію зміняться: про що йдеться

В Україні продовжує діяти поетапне підвищення вимог до страхового стажу для призначення пенсії за віком. Згідно з чинними нормами, цей процес триватиме до 2028 року.

Про це повідомляє Пенсійний фонд України (ПФУ). Для громадян, які досягатимуть пенсійного віку у 2026 році, діятимуть оновлені вимоги щодо тривалості страхового стажу:

у 60 років — за наявності щонайменше 33 років страхового стажу;

у 63 роки — якщо стаж становить не менше 23 років;

у 65 років — за умови наявності мінімум 15 років страхового стажу.

Як змінюватимуться вимоги надалі

Пенсійний фонд наголошує, що вимоги до стажу для виходу на пенсію у 60 років і надалі зростатимуть. Зокрема, у 2028 році для призначення пенсії в цьому віці потрібно буде мати вже не менше 35 років страхового стажу.

Окрім того, з 1 січня 2028 року запрацює окреме правило: особам, які матимуть 40 і більше років страхового стажу, пенсія за віком призначатиметься незалежно від досягнутого віку.

Якщо стажу не вистачає

У разі, якщо людина досягла 65-річного віку, але не накопичила мінімально необхідні 15 років страхового стажу, вона не зможе претендувати на пенсію за віком. Натомість таким громадянам призначатиметься державна соціальна допомога.

Що зміниться з мінімальними пенсіями

Державний бюджет на 2026 рік передбачає підвищення мінімальної пенсії до 2 595 гривень. Це на 234 гривні більше, ніж у 2025 році.

Крім того, пенсійні виплати мають зрости завдяки щорічній індексації. Уряд планує провести її з 1 березня 2026 року, однак точний відсоток підвищення наразі не визначено.

Загалом на пенсійне забезпечення в держбюджеті на 2026 рік закладено 1 027 млрд гривень. Це на 48,4 млрд гривень, або майже на 5%, більше порівняно з сумою, передбаченою на ці потреби у 2025 році.

