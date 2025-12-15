Дрони атакували Москву: лунали потужні вибухи, тимчасово зупиняли роботу аеропортів (фото)

У ніч на 15 грудня Москву атакували безпілотники — про вибухи повідомляють російські телеграм-канали. Мер столиці держави-агресора Сергій Собянін заявив, що сили ППО нібито знищили 15 дронів.

Вибухи було чутно в Істрінському районі Московської області. Через загрозу з повітря тимчасово призупиняли роботу аеропорти Домодєдово та Жуковський, однак згодом обмеження скасували. Про це повідомляють Astra, мер Москви Сергій Собянін, Shot, Supernova+, міноборони рф.

Собянін повідомив, що на місцях падіння уламків працюють екстрені служби.

Атака безпілотників на Москву триває ще з вечора 14 грудня. Раніше мешканці підмосковної Кашири також повідомляли про вибухи та роботу протиповітряної оборони.

Вранці 15 грудня міноборони РФ заявило про нібито знищення 130 дронів, з яких 25 — над територією Московського регіону.

Раніше ми розповідали, що дрони атакували російський Волгоград, було влучання в НПЗ.

