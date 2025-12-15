В Україні подешевшав популярний овоч: яка вартість

На українському ринку зафіксовано суттєве зниження вартості білокачанної капусти. Нині ціни коливаються від 3 до 9 гривень за кілограм, що приблизно на 17% менше порівняно з показниками кінця минулого тижня.

Ринок наразі перенасичений цією продукцією, через що виробники змушені й надалі знижувати відпускні ціни. Про це пише EastFruit.

Учасники ринку пов’язують чергове падіння вартості зі значним зростанням обсягів вирощування капусти в Україні у поточному сезоні. Водночас попит залишається слабким, що не дозволяє стабілізувати ситуацію та зменшити надлишок пропозиції. Зазначається, що більшу частину товару становить капуста невисокої якості, яка не придатна для тривалого зберігання.

Крім того, на ринок активно надходить продукція від фермерів, які не мають спеціалізованих сховищ і змушені продавати врожай одразу. Водночас продавці якіснішої капусти наразі утримуються від продажів, розраховуючи на можливе покращення кон’юнктури ринку.

Загалом, у порівнянні з аналогічним періодом минулого року, середня ціна на білокачанну капусту в Україні знизилася майже на 78%.

