В Украине подешевел популярный овощ: какая стоимость

На украинском рынке зафиксировано существенное снижение стоимости белокочанной капусты. В настоящее время цены колеблются от 3 до 9 гривен за килограмм, что примерно на 17% меньше по сравнению с показателями конца прошлой недели.

Рынок сейчас перенасыщен этой продукцией, из-за чего производители вынуждены и дальше снижать отпускные цены. Об этом пишет EastFruit.

Участники рынка увязывают очередное падение стоимости со значительным ростом объемов выращивания капусты в Украине в текущем сезоне. В то же время, спрос остается слабым, что не позволяет стабилизировать ситуацию и уменьшить избыток предложения. Отмечается, что большая часть товара составляет капуста невысокого качества, которая не пригодна для длительного хранения.

Кроме того, на рынок активно поступает продукция от фермеров, у которых нет специализированных хранилищ и вынуждены продавать урожай сразу. В то же время продавцы более качественной капусты воздерживаются от продаж, рассчитывая на возможное улучшение конъюнктуры рынка.

В целом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года средняя цена на белокочанную капусту в Украине снизилась почти на 78%.

