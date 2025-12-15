Очікується магнітна буря жовтого рівня: прогноз на 15 грудня

У понеділок, 15 грудня, магнітна буря значно послабшала: сонячна активність відповідає К-індексу 3. Геомагнітна обстановка залишатиметься відносно спокійною.

За прогнозами фахівців, можливі лише невеликі коливання магнітного поля, які можуть відчути люди з підвищеною метеочутливістю. Про це повідомляє meteoagent.

Зазначається, що геомагнітні збурення будуть нетривалими та нестійкими, без різких стрибків активності. Навіть слабкі магнітні коливання можуть впливати на самопочуття метеозалежних людей.

Щоб мінімізувати негативний ефект, рекомендується дбати про повноцінний сон, уникати перевтоми, підтримувати водний баланс і споживати збалансовану їжу.

