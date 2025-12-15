Ожидается магнитная буря желтого уровня: прогноз на 15 декабря

В понедельник, 15 декабря, магнитная буря значительно ослабела: солнечная активность соответствует К-индексу 3. Геомагнитная обстановка остается относительно спокойной.

По прогнозам специалистов, возможны лишь небольшие колебания магнитного поля, которые могут ощутить люди с повышенной метеочувствительностью. Об этом сообщает meteoagent.

Отмечается, что геомагнитные возмущения будут непродолжительны и неустойчивы, без резких скачков активности. Даже слабые магнитные колебания могут оказывать влияние на самочувствие метеозависимых людей.

Чтобы минимизировать негативный эффект, рекомендуется заботиться о полноценном сне, избегать переутомления, поддерживать водный баланс и употреблять в пищу сбалансированную пищу.

