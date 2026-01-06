Які автомобілі чутливі до морозів та чому

У Європі почастішали різкі похолодання, які стають серйозним випробуванням не лише для електромобілів, а й для дизельних автомобілів. Хоча про зимові труднощі дизелів говорять рідше, фахівці знову включають їх до списку найбільш вразливих транспортних засобів у сильні морози. За низьких температур такі машини можуть втрачати потужність, працювати ривками або навіть повністю зупинятися на дорозі.

Про це повідомляє видання MMR. На відміну від бензину, дизпаливо значно чутливіше до холоду. Вже біля 0 °C воно починає мутніти, при -5 °C — густішати, а за -10 °C перетворюється на гелеподібну масу. У такому стані паливна система просто не здатна прокачувати його до двигуна.

Головний "винуватець" — парафін у складі палива. Під час морозів він кристалізується, утворюючи осад, який забиває фільтри, магістралі та форсунки. Двигун може запуститися, але працює нестабільно: з'являються ривки, падає тяга, і врешті-решт мотор глухне через брак палива.

Проблема найчастіше торкається старіших дизельних авто, але й сучасні моделі не мають повного захисту. Навіть системи Common Rail з високим тиском і частковим підігрівом палива не завжди справляються з екстремальними морозами.

Як уникнути зимових проблем з дизелем

Найнадійніший спосіб — використовувати зимове дизельне паливо або додавати антигелеві присадки. В Україні на АЗС у холодний сезон продають арктичний дизель, розрахований на температури до -30 °C. У країнах Північної та Центральної Європи застосовують ще потужніші депресорні присадки для експлуатації в суворіших умовах.

Друге ефективне рішення — передпускові підігрівачі. У Швеції, Норвегії, Фінляндії, Нідерландах та інших холодних регіонах водії масово встановлюють блокові або паливні підігрівачі двигуна. Вони прогрівають мотор і розчиняють парафінові кристали, що особливо важливо після тривалого простою на морозі.

Зимові морози залишаються серйозним викликом для дизельних автомобілів. Своєчасна підготовка — правильне паливо, присадки та підігрів — допоможе уникнути несподіваних зупинок і дорогого ремонту.

