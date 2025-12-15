За яких умов ветеран може отримати житловий ваучер на 2 мільйони гривень
Держава запровадила новий механізм житлової підтримки для ветеранів, які втратили житло або були змушені залишити тимчасово окуповані території. Йдеться про житловий ваучер — електронний сертифікат номіналом 2 мільйони гривень, який можна використати для купівлі квартири на вторинному ринку, інвестування в новобудову або оформлення іпотечного кредиту без власних фінансових внесків.
Прийом заявок стартує з 1 грудня 2025 року. Водночас претендент має відповідати всім вимогам програми одночасно — невиконання хоча б одного критерію може стати підставою для відмови. Про це повыдомляє "Дія".
Хто може претендувати на ваучер
Подати заявку мають право ветерани, які:
- мають статус внутрішньо переміщеної особи;
- отримали статус учасника бойових дій або особи з інвалідністю внаслідок війни — як під час АТО/ООС, так і після початку повномасштабного вторгнення;
- були зареєстровані на тимчасово окупованій території;
- проживають на підконтрольній Україні території та не володіють там житлом (виняток — житло в зоні активних бойових дій або об’єкт із непогашеною іпотекою).
Окремою умовою є відсутність участі в програмі "єВідновлення" та будь-яких інших державних житлових ініціативах. Ці обмеження стосуються також членів сім’ї — подружжя та дітей. Якщо хтось із них уже отримував житлову допомогу, ваучер не надається.
Водночас програма не передбачає компенсації за житло, залишене на тимчасово окупованих територіях, і не вимагає відмови від права власності на нього. Додаткові перевірки стану такого майна не проводитимуться.
Як подати заяву
Увесь процес оформлення відбувається онлайн і займає лише кілька хвилин. Головне — переконатися, що застосунок "Дія" оновлений.
Алгоритм подання заявки такий:
- Увійти в застосунок "Дія" та перейти до розділу "Сервіси".
- Обрати категорію "Послуги для ВПО" і натиснути "Заява на житловий ваучер".
- Перевірити дані про склад сім’ї, які автоматично підтягнуться з реєстрів, і за потреби внести корективи.
- Отримати згоду другого з подружжя — через сповіщення, посилання або QR-код.
- Заповнити заяву та підписати її за допомогою Дія.Підпису.
Після подання заявку розглядатиме спеціальна комісія. Результат буде надіслано у вигляді повідомлення в застосунку.
Як можна використати ваучер
Кошти за ваучером не виплачуються готівкою. Держава перераховує їх безпосередньо продавцю нерухомості або банку — у разі оформлення іпотеки.
Ваучер дозволено спрямувати на:
- придбання готового житла;
- інвестування в будівництво новобудови;
- погашення частини іпотечного кредиту.
Якщо в одній родині кілька ветеранів зі статусом ВПО, їхні ваучери можна об’єднати, що дає можливість придбати житло більшої площі.
