Ожидается ли повышение тарифов на газ и рост стоимости товаров: к чему готовиться украинцам

Повышение тарифов на природный газ не повлияет на стоимость товаров в Украине. Такое мнение высказал аналитик газового рынка Михаил Свищо.

По его словам, возможные колебания цен будут минимальными – в пределах нескольких процентов – и потребители вряд ли смогут проследить прямую зависимость между тарифами на газ и удорожанием продукции. Об этом пишет Ранок.LIVE.

Эксперт отметил, что предприятия уже закупают газ по рыночной стоимости, которая в последнее время даже демонстрирует тенденцию к понижению. В то же время, это не приводит к удешевлению товаров, поэтому незначительная корректировка тарифов не изменит общей ценовой ситуации.

Кроме того, Михаил Свищо подчеркнул, что рыночная цена газа превышает 20 гривен за кубометр. После завершения военного состояния тарифы для населения, по его прогнозу, будут расти постепенно, поскольку резкое повышение с нынешнего уровня около 8 гривен нереалистично.

