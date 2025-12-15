Бюджетные и качественные: топ лучших кроссоверов

Кроссоверы и дальше удерживают лидерские позиции среди легковых автомобилей в мире. Их выбирают за универсальность и удобство в повседневном использовании. В то же время широкий выбор таких авто значительно усложняет поиск наиболее удачного варианта.

Эксперты издания SlashGear, опираясь на исследования Consumer Reports, определили пять кроссоверов, считающихся лучшими предложениями на вторичном рынке США с бюджетом до 20 тысяч долларов.

Топ-5 кроссоверов до $20 000

Toyota Highlander (2016 год)

Четвертое поколение Toyota Highlander, по оценкам экспертов, превосходит многих конкурентов в своем классе. Особо отмечают гибридную версию модели за экономический расход горючего. Автомобиль имеет просторный салон, три ряда сидений и высокие показатели безопасности. Кроме этого, кроссовер обеспечивает комфортную езду даже на дальние расстояния.

Hyundai Tucson (2021 год)

Hyundai Tucson зарекомендовал себя как надежный семейный автомобиль с хорошей оснасткой и продуманным интерьером. Модель третьего поколения предлагалась с несколькими вариантами силовых агрегатов, среди которых специалисты советуют обратить внимание на 2,4-литровый атмосферный бензиновый двигатель. Несмотря на более доступную цену по сравнению с конкурентами, Tucson отличается богатым оснащением и высокой надежностью.

Subaru Crosstrek (2020 год)

Subaru Crosstrek оснащен полным приводом и демонстрирует хорошие динамические и ходовые характеристики. Это компактный кроссовер, сочетающий черты хэтчбека и внедорожника. Среди преимуществ модели – экономное потребление горючего и приятная управляемость, которую отдельно отметили эксперты.

Kia Sportage (2021 год)

Kia Sportage использует ту же платформу и двигатели, что и Hyundai Tucson, поэтому предлагает практичный салон и небольшой расход топлива. Аналитики Consumer Reports высоко оценили надежность этой модели. Также кроссовер доступен с системой полного привода, что расширяет его возможности в сложных дорожных условиях.

Lexus NX (2017 год)

Премиальный компактный кроссовер Lexus NX построен на платформе Toyota RAV4, что обеспечивает ему высокую надежность и достаточно просторный салон. Модель отличается качественными отделочными материалами, богатым оснащением и высоким уровнем комфорта, что делает ее привлекательным предложением на вторичном рынке.

