Тенденция сохранится до начала 2026: в Украине растет в цене популярный продукт

В канун рождественско-новогодних праздников в Украине традиционно фиксируют рост цен на куриные яйца. По прогнозам, эта тенденция сохранится и в начале 2026 года. По данным Государственной службы статистики, в январе 2025 года средняя цена десятка яиц составила 49,39 грн.

Впрочем, как отмечает эксперт, подобных цен в ближайшем будущем украинцы, вероятно, уже не увидят. Об этом заявил экономист Владимир Чиж в комментарии Новости.LIVE.

По словам Чижа, на старте 2026 года стоимость яиц может снова возрасти, особенно если ухудшатся условия содержания птицы или увеличатся производственные затраты. Он прогнозирует подорожание в пределах 10–15%, отмечая, что яйца относятся к наиболее нестабильной категории продуктов повседневного спроса.

Экономист также обратил внимание на сезонный фактор: в холодное время года куры уносятся хуже, что сокращает предложение на рынке и подталкивает цены вверх. Дополнительное давление, по его словам, в 2025 году создало удорожание кормов, электроэнергии, логистики и общий уровень инфляции.

В то же время, не все продукты демонстрируют рост стоимости. Председатель наблюдательного совета АО "Молочный альянс" Сергей Вовченко отметил, что цены на сливочное масло в Украине не имеют оснований для повышения даже при длительных отключениях электроэнергии.

По его словам, в канун рождественских праздников масло может даже подешеветь благодаря акционным предложениям в магазинах. Он пояснил, что большинство предприятий имеют собственные источники энергоснабжения, необходимые для приема и охлаждения молока, а крупные производители даже когенерационные установки. Потому возможностей для повышения цен в этом сегменте практически нет.

Ситуация с ценами на продукты

Ранее сообщалось, что за год цены на белокочанную капусту в Украине снизились почти на 80%. Если в конце 2024 г. производители активно повышали стоимость этого овоща, то в текущем сезоне рыночная ситуация кардинально изменилась.

Также в канун новогодних праздников наблюдается рост спроса на тепличные помидоры, что привело к удорожанию импортных томатов. В то же время цены на тепличные огурцы, нетипичные для начала декабря, наоборот снизились из-за резкого падения спроса.

В целом, продовольственный рынок накануне праздников остается нестабильным, а динамика цен в значительной степени зависит от сезонных факторов, затрат производителей и потребительского спроса.

