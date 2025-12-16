Российская армия атаковала Запорожье дронами: есть попадания в многоэтажку и раненые (фото, видео)

В Запорожье российские войска атаковали жилой дом с помощью беспилотника. В результате удара по многоэтажке пострадали по меньшей мере три человека.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в социальных сетях. По его словам, атака произошла утром 16 декабря. Вражеский дрон типа "шахед" попал в многоэтажный жилой дом, вызвав пожар.

На месте происшествия оперативно работают подразделения ГСЧС. Спасатели эвакуируют жителей верхних этажей и ликвидируют последствия возгорания.

Сначала сообщалось о двух пострадавших: мужчина получил осколочное ранение, а женщина получила отравление продуктами горения. Впоследствии Иван Федоров уточнил, что количество пострадавших в результате вражеской атаки возросло до трех человек.

Напомним, российская армия массированно атаковала Украину.

