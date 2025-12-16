Правительство приняло новые требования к страховому стажу: что изменилось

В Украине возможность выйти на пенсию по возрасту определяется не только датой рождения, но и количеством лет страхового стажа. В 2026 году эти требования снова будут повышены.

В Пенсионном фонде объяснили, сколько лет стажа необходимо иметь для оформления пенсии в 60, 63 или 65 лет, а также какие правила применяются к достигшим пенсионного возраста еще в 2025 году.

Законодательство предусматривает несколько вариантов пенсионного возраста – 60, 63 или 65 лет. Какой возраст применяется, напрямую зависит от накопленного страхового стажа на момент достижения соответствующего возрастного предела.

Ключевым является то, что норма страхового стажа определяется датой достижения человеком определенного возраста, а не годом подачи заявления на назначение пенсии. Именно к этой дате и применяются действующие требования закона.

Согласно статье 26 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании", в 2026 году для назначения пенсии по возрасту установлены следующие минимальные показатели страхового стажа:

– для выхода на пенсию в 60 лет необходимо иметь не менее 33 лет стажа; – для оформления пенсии в 63 года – не менее 23 лет страхового стажа; – для получения пенсии в 65 лет достаточно 15 лет стажа.

Отдельно отмечается важный нюанс. Если человек достиг 60, 63 или 65 лет еще в 2025 году, но обращается за назначением пенсии уже в 2026-м, для него будут действовать предварительные, менее строгие требования к стажу. В таком случае нужно иметь:

– 32 года стажа для выхода на пенсию в 60 лет; – 22 года – для пенсии в 63 года; – 15 лет – для оформления пенсии в 65 лет.

Таким образом, решающим фактором является не дата подачи документов, а момент достижения пенсионного возраста, поскольку именно он определяет, какие требования к страховому стажу будут применены.

