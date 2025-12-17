В Україні дорожчає популярний продукт: яка ціна за кілограм

Фахівці попереджають про традиційне зимове подорожчання продуктів харчування в Україні. Найбільш відчутно, за їхніми оцінками, зросте вартість курячих яєць — ціна за десяток може наблизитися до 100 гривень. Крім того, очікується підвищення цін на м’ясо, молочну продукцію та хліб.

Про це повідомляється у матеріалі ТСН.ua.з посиланням на економістів Андрія Забловського та Олега Пендзина. Андрій Забловський пояснює, що подорожчання яєць узимку є сезонним явищем. У холодний період несучість курей значно знижується, що автоматично скорочує пропозицію на ринку. За прогнозом Олега Пендзина, у роздрібній торгівлі яйця коштуватимуть близько 80 гривень за десяток, а продукція у брендованій або спеціальній упаковці може подорожчати до 100 гривень.

Олег Пендзин також окреслив очікувані зміни цін на інші товари першої необхідності. Зокрема, літр молока може зрости в ціні приблизно до 80 гривень, що на 10 гривень більше за нинішній рівень. Свиняча м’якоть — плече або задня частина — подорожчає орієнтовно до 300 гривень за кілограм, а вартість битка чи антрекоту може сягнути 360 гривень за кілограм.

Ціни на сало, за словами експерта, знижуватися не будуть. Базовий ціновий діапазон залишиться в межах 200–350 гривень за кілограм, тоді як преміальні сорти, так зване "генеральське" сало, вже перевищують позначку у 400 гривень.

Крім того, експерти прогнозують поступове зростання вартості овочів. Причина — завершення розпродажу врожаю виробниками, які не мають опалюваних сховищ. Хліб у грудні також може подорожчати приблизно на рівень інфляції — орієнтовно на 1,5%.

У підсумку продовольчий кошик за рік, за оцінками економістів, зросте в ціні на 14–15%, що перевищить загальний показник інфляції. Водночас вартість продуктів різнитиметься залежно від регіону: у прифронтових областях ціни традиційно будуть вищими.

