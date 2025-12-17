В Украине дорожает популярный продукт: какая цена за килограмм

Специалисты предупреждают о традиционном зимнем подорожании продуктов питания в Украине. Наиболее ощутимо, по их оценкам, увеличится стоимость куриных яиц — цена за десяток может приблизиться к 100 гривен. Кроме того, ожидается повышение цен на мясо, молочную продукцию и хлеб.

Об этом сообщается в материале ТСН.ua. со ссылкой на экономистов Андрея Забловского и Олега Пендзина. Андрей Забловский объясняет, что подорожание яиц зимой сезонное явление. В холодный период яйценоскость кур значительно снижается, что автоматически сокращает предложение на рынке. По прогнозу Олега Пендзина, в розничной торговле яйца будут стоить около 80 гривен за десяток, а продукция в брендированной или специальной упаковке может подорожать до 100 гривен.

Олег Пендзин также наметил ожидаемые изменения цен на другие товары первой необходимости. В частности, литр молока может вырасти в цене примерно до 80 гривен, что на 10 гривен больше нынешнего уровня. Свиная мякоть – плечо или задняя часть – подорожает ориентировочно до 300 гривен за килограмм, а стоимость битка или антрекота может достичь 360 гривен за килограмм.

Цены на сало, по словам эксперта, снижаться не будут. Базовый ценовой диапазон останется в пределах 200–350 гривен за килограмм, в то время как премиальные сорта, так называемое "генеральское" сало, уже превышают отметку в 400 гривен.

Кроме того, эксперты прогнозируют постепенный рост стоимости овощей. Причина — завершение распродажи урожая производителями, не имеющими отапливаемых хранилищ. Хлеб в декабре может подорожать примерно на уровень инфляции — ориентировочно на 1,5%.

В итоге продовольственная корзина за год, по оценкам экономистов, вырастет в цене на 14–15%, что превысит общий показатель инфляции. В то же время, стоимость продуктов будет различаться в зависимости от региона: в прифронтовых областях цены традиционно будут выше.

