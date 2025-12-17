В Украине стремительно дорожает популярный овощ: какая цена за килограмм

Перед новогодними праздниками в Украине резко возрос спрос на тепличные помидоры, что уже сказалось на ценниках в магазинах и оптовых рынках. Стоимость импортных томатов начала расти.

Об этом сообщили аналитики проекта EastFruit. По оценкам экспертов, украинский рынок почти полностью зависит от завезенной продукции. Основные объемы томатов поставляются из Турции, которая фактически стала главным источником предложения в межсезонье.

С начала текущей недели цены на турецкие помидоры повысились примерно на 10%. Сегодня продавцы реализуют их в среднем по 70–80 гривен за килограмм (около $1,66–1,89), при этом окончательная цена зависит от сорта, качества и размера партии.

Специалисты объясняют рост стоимости дефицита продукции. Отечественные тепличные комбинаты практически завершили сезон сбора томатов, потому внутреннее предложение резко сократилось. Закрыть потребности потребителей удалось только за счет импорта, который, однако, не полностью компенсирует повышенный спрос. В сложившейся ситуации поставщики получили возможность поднять отпускные цены.

Пока уровень цен на тепличные помидоры почти соответствует показателям прошлого года, однако аналитики не исключают дальнейшего подорожания. Причиной остается стабильно высокий спрос на овощи в канун праздников, даже несмотря на рост стоимости.

Эксперты также напоминают, что общая тенденция повышения цен на продукты питания сохраняется. В то же время, отдельные позиции демонстрируют обратную динамику: например, белокочанная капуста за год подешевела почти на 80% из-за избытка предложения и медленных темпов реализации. Кроме того, цены на сливочное масло, по прогнозам рынка, останутся стабильными и могут даже снизиться в канун праздников благодаря акционным предложениям.

