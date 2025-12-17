Срок подачи заявок завершается: как зарегистрироваться на зимнюю помощь в 6500 гривен и кто имеет право

Подать заявление на получение единовременной денежной выплаты в размере 6500 гривен в рамках программы "Зимняя поддержка" можно до 17 декабря 2025 включительно. Эта помощь предоставляется государством и выплачивается безналично путем зачисления средств на специальный счет.

Об этом сообщает ПФУ. Подать заявку можно как в электронном виде через приложение "Действие", так и в бумажной форме, обратившись в сервисный центр территориального органа Пенсионного фонда Украины. Важно учитывать, что программа рассчитана на конкретные категории граждан. Одноразовую выплату могут получить опекуны и попечители детей, которым еще не исполнилось 18 лет, а также дети-сироты и дети, лишенные родительской опеки, в том числе те, кто находится в детских домах семейного типа или приемных семьях. Кроме того, государственную поддержку могут получить малообеспеченные семьи на каждого ребенка до 18 лет, внутренне перемещенные лица на ребенка или лицо с инвалидностью I группы, а также одинокие пенсионеры, пенсионные выплаты с надбавкой по уходу не превышают 9 444 гривны.

Для удобства граждан существует мобильное приложение "де Помощь", позволяющее отслеживать актуальные государственные и благотворительные программы поддержки. Через него пользователи могут получать информацию о денежных выплатах, продуктовых наборах, одежде и предметах быта от фондов, а также других видах помощи. Установив приложение, украинцы будут иметь доступ к свежим и проверенным данным об имеющихся ресурсах.

