США та країни ЄС підготували план підтримки України після досягнення мирної угоди: про що йдеться

Сполучені Штати та країни Європи підготували проєкти двох документів, які визначають механізми підтримки України після можливого досягнення домовленостей про припинення війни. Європейські посадовці вперше за останні місяці позитивно оцінили рівень взаємодії з американськими колегами, наголосивши на конструктивній співпраці.

Про це повідомляє The New York Times, посилаючись на джерела, обізнані з перебігом переговорів. За інформацією видання,Робота над проєктами документів із питань безпеки відбувалася під час понад восьми годин закритих консультацій у Берліні.

У зустрічах брали участь президент України Володимир Зеленський, представники української делегації, а також керівники й посадовці з національної безпеки приблизно з десяти європейських держав, серед яких Франція, Німеччина, Італія та Велика Британія.

Один із підготовлених документів визначає базові принципи гарантій безпеки для України. За словами американських і європейських джерел, ідеться про зобов’язання, за змістом близькі до статті 5 Північноатлантичного альянсу, яка передбачає колективну допомогу у разі збройного нападу на одного з партнерів.

Другий документ, який американські чиновники називають "оперативною військовою угодою", містить детальніші положення. У ньому описано формат взаємодії між збройними силами США, європейських країн та України з метою недопущення нової агресії з боку Росії у найближчі роки.

Як зазначає NYT, жоден із цих документів поки що не оприлюднювався. Водночас джерела, які мали змогу ознайомитися з текстами, наголошують, що оперативний документ містить чіткі інструкції для різних сценаріїв можливого російського вторгнення. За словами одного з американських посадовців, угода детально описує механізми стримування та заходи реагування у разі порушення домовленостей Москвою.

Одним із ключових елементів майбутніх гарантій є план формування українських збройних сил "мирного часу" чисельністю близько 800 тисяч військових, оснащених сучасною технікою та підготовлених за новими стандартами. Передбачається, що така армія стане потужним фактором стримування для Росії. Для порівняння, як зазначає видання, чисельність Бундесверу нині становить близько 180 тисяч військовослужбовців.

Реалізація цього плану вимагатиме довгострокової та масштабної підтримки України. Про необхідність такої допомоги йдеться і в спільній заяві лідерів десяти європейських країн та високопосадовців Європейського Союзу. За словами одного з європейських дипломатів, документи містять конкретні переліки озброєння та техніки, які знадобляться Україні.

Також у проєктах прописано участь європейських сил безпеки, які можуть бути розміщені на території України для контролю повітряного та морського простору. Хоча офіційно не уточнюється, які саме країни готові направити свої контингенти, президент Зеленський повідомив, що низка держав уже надала відповідні обіцянки в неформальному порядку.

Очікується, що ці підрозділи дислокуватимуться у західних регіонах України, на значній відстані від лінії фронту, та слугуватимуть додатковим елементом стримування можливих нових атак з боку Росії.

Окремий розділ документів присвячений ролі США у виявленні й запобіганні спробам Москви організувати провокації під "фальшивим прапором", які можуть бути використані як привід для відновлення бойових дій. Американські чиновники неодноразово заявляли, що така тактика є характерною для Росії.

