'Якщо рф знову нападе на Україну, США відповість військовим шляхом' - Туск

У разі повторної агресії Росії проти України Сполучені Штати готові дати воєнну відповідь. Про це заявив прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск під час міжнародного саміту в Берліні, присвяченого питанням миру в Україні.

Як повідомляє польське видання Onet News, Туск наголосив, що таку позицію він уперше почув безпосередньо від представників американської сторони, які брали участь у переговорах. За його словами, американський представник Стів Віткофф чітко дав зрозуміти: США братимуть участь у гарантіях безпеки для України таким чином, щоб у Росії не виникало жодних сумнівів щодо характеру відповіді у випадку порушення домовленостей про припинення вогню.

Польський прем’єр зауважив, що нинішня ситуація є показовою, адже, ймовірно, вперше настільки очевидно, що Сполучені Штати, країни Європи та Україна діють як єдиний фронт.

Читайте також: Трамп провів розмову з Путіним і Зеленським: про що говорили

Також Дональд Туск підкреслив, що змусити Кремль до реальних переговорів про завершення війни або хоча б до встановлення перемир’я можливо лише за умови повної консолідації західних союзників.

За його словами, надзвичайно важливо, щоб Європа, США та Україна виступали спільно, демонструючи Росії та Володимиру Путіну, що між цими сторонами неможливо посіяти розбрат.

Нагадаємо, Трамп прокоментував результати переговорів між Україною та США у Флориді.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!