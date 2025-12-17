Предусмотрено ли повышение денежного довольствия военнослужащих с января и сколько будут получать

Военнослужащие Вооруженных сил Украины и других силовых формирований ежемесячно получают денежное содержание, которое поступает в два основных этапа: в первой половине месяца выплачиваются оклады и основные надбавки, а во второй премии и "боевые" доплаты.

По информации Новости.LIVE, в январе 2026 года денежное довольствие будет оставаться на уровне предыдущего года, поскольку в Государственном бюджете на 2026 год не предусмотрено его повышение. Размер выплат регулируется Законом Украины "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" и постановлением Кабинета Министров №704.

Минимальное денежное довольствие было установлено еще в начале 2023 года на уровне 20 130 гривен. При этом фактический оклад может быть выше и зависит от рода военной службы, должности, уровня ответственности, звания и выслуг лет.

Читайте также: Льготы на газ для участников боевых действий: как оформить

Кроме базового оклада, военные получают боевые надбавки, размер которых определяется по характеру выполняемых задач и месту службы. Например, личный состав, обеспечивающий логистику для передовой, саперы, производящие разминирование вне зоны активных боевых действий, а также подразделения ПВО и наземной охраны критически важных объектов, в январе будет получать доплату в размере 30 000 гривен.

Напомним, часть военных получит дополнительные 27 тысяч в декабре.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!