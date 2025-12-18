До –11 градусів: коли в Україні вдарять морози

Найближчими днями Україна залишиться під впливом антициклону — переважатиме відносно тепла й суха погода, але наприкінці грудня очікується помітне зниження температури. Після різдвяного періоду нічні морози місцями посиляться до -11°.

У четвер, 18 грудня, опадів майже не буде. Невеликий дощ можливий лише на Закарпатті, а в Карпатах — дощ із мокрим снігом. Вітер західний і північно-західний, помірний, подекуди поривчастий. Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Вночі температура близько 0°, вдень +3…+6°, на заході до +7°. Найтепліше на півдні: +6…+11°, у Криму до +12°.

У столиці істотних опадів не передбачається. Вітер західний і північно-західний, помірний з поривами. Денна температура близько +5°. Найближчим часом коливання температури будуть незначними.

Ближче до Різдва (орієнтовно з 26 грудня) в Україну зайде прохолодніше повітря. Вдень можливі невеликі "мінуси", вночі — -5…-11° в окремих регіонах.

Діденко нагадує: найточніші прогнози — на 1–3 доби, довгострокові — орієнтовні й потребують уточнення. "Гучні фрази про 'люті морози' краще для жартів у приваті, але до зимових змін готуватися варто — сезон є сезон", — зазначила синоптикиня.

