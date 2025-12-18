Очікується магнітна буря 5 рівня: прогноз на 18 грудня

Сьогодні, 18 грудня, на Землі очікується сильна магнітна буря — К-індекс досягне 5 балів (рівень G1). Планета продовжує відчувати вплив високошвидкісного потоку сонячного вітру з корональної діри, який посилив міжпланетне магнітне поле.

Швидкість потоку поступово знижується, тож подальшого посилення бурі не прогнозується. Про це свідчать дані meteoagent.

Як магнітна буря впливає на здоров’я і як уберегтися

У дні підвищеної геомагнітної активності метеозалежні люди можуть відчувати головний біль, слабкість, дратівливість, стрибки тиску чи порушення сну.

Щоб мінімізувати вплив:

пийте достатньо води;

уникайте кави, алкоголю та важкої їжі;

більше відпочивайте, уникайте стресів і перевтоми;

гуляйте на свіжому повітрі;

дотримуйтесь режиму сну.

Людям з хронічними захворюваннями (особливо серцево-судинними) варто мати під рукою ліки та за потреби проконсультуватися з лікарем.

