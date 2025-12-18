Ожидается магнитная буря 5 уровня: прогноз на 18 декабря

Сегодня, 18 декабря, на Земле ожидается сильная магнитная буря – К-индекс достигнет 5 баллов (уровень G1). Планета продолжает ощущать влияние высокоскоростного потока солнечного ветра из корональной дыры, усилившего межпланетное магнитное поле.

Скорость потока постепенно снижается, поэтому дальнейшее усиление бури не прогнозируется. Об этом свидетельствуют данные meteoagent.

Читайте также: Ученым удалось определить, чем пахнет в космосе: результат поражает

Как магнитная буря влияет на здоровье и как уберечься

В дни повышенной геомагнитной активности метеозависимые люди могут испытывать головную боль, слабость, раздражительность, скачки давления или нарушение сна.

Чтобы минимизировать влияние:

пейте достаточно воды;

избегайте кофе, алкоголя и тяжелой пищи;

больше отдыхайте, избегайте стрессов и переутомления;

гуляйте по свежему воздуху;

соблюдайте спящий режим.

Людям с хроническими заболеваниями (особенно сердечно-сосудистыми) следует иметь под рукой лекарство и при необходимости проконсультироваться с врачом.

Напомним, мы уже писали, чем может угрожать Земле мощная вспышка на Солнце.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!