Уряд підвищив виплати при народженні дитини: скільки отримають батьки у 2026 році

У проєкті державного бюджету України на 2026 рік передбачено суттєве посилення підтримки родин із дітьми. Загальний обсяг фінансування цього напряму становитиме 24,5 мільярда гривень, при цьому ключову увагу зосереджено на збільшенні виплат, пов’язаних із народженням дитини та доглядом за нею.

Із початку 2026 року держава значно перегляне розмір одноразової допомоги при народженні дитини. Сума виплати зросте у п’ять разів — замість нинішніх 10 тисяч гривень батьки отримуватимуть 50 тисяч гривень. Про це зазначається на Урядовому порталі.

Помітно збільшиться й щомісячна підтримка на догляд за дитиною до досягнення нею одного року. Раніше така допомога становила 860 гривень, однак із нового року вона сягатиме 7 тисяч гривень на місяць. Для дітей з інвалідністю передбачено підвищений розмір виплати — 10 500 гривень щомісяця.

Крім того, у 2026 році стартує нова державна програма під назвою "єЯсла". Вона розрахована на сім’ї з дітьми віком від одного до трьох років і передбачає щомісячну фінансову допомогу на догляд за малюком. Розмір такої підтримки становитиме 8 тисяч гривень, а для дітей з інвалідністю — до 12 тисяч гривень. Обов’язковою умовою участі в програмі є вихід на роботу одного з батьків або законних представників дитини.

Окрему фінансову підтримку отримають і родини, чиї діти розпочинають навчання у школі. Для першокласників у 2026 році передбачено одноразову виплату "Пакунок школяра" в розмірі 5 тисяч гривень.

Читайте також: Пенсійні розрахунки: що очікує українців, які мають лише 18 років трудового стажу

Також у бюджеті закладено кошти на продовження програм оздоровлення та відпочинку дітей, а ще на розвиток і підтримку сімейних форм виховання. На ці напрями держава спрямує 1,6 мільярда гривень.

Водночас уряд застерігає, що в окремих випадках сім’ям може бути нараховано заборгованість і доведеться повернути вже отримані кошти. Це стосується ситуацій, коли допомогу було призначено без належних підстав або якщо родина не повідомила органи соціального захисту про суттєві зміни у своєму фінансовому чи майновому стані.

Мова йде, зокрема, про значне зростання доходів, придбання нерухомості чи автомобіля, працевлаштування на високооплачувану роботу, зміну місця проживання або втрату статусу багатодітної сім’ї. У таких випадках виплати можуть бути припинені, а надміру отримані кошти — підлягати поверненню.

Також, ми писали, які медикаменти можна купити на 1000 від Зеленського.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!