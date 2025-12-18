Дрони атакували російський Ростов: пошкоджене вантажне судно (фото, відео)

У ніч проти 18 грудня влада Ростовської області РФ заявила про інцидент у порту Ростова-на-Дону, який, за їхніми словами, стався після атаки безпілотників. У результаті події було пошкоджене судно, що перебувало в ростовському порту. Попередньо повідомлялося про загиблих серед членів екіпажу, водночас інформація щодо кількості постраждалих уточнювалася.

Про це повідомив губернатор регіону Юрій Слюсар у своєму Telegram-каналі, а також російські медіа з посиланням на місцеву владу. За словами Слюсаря, Також він зазначив, що у місті Батайськ медичної допомоги потребували четверо місцевих мешканців.

Згодом мер Ростова-на-Дону Олександр Скрябін повідомив, що на одному з танкерів, який, за твердженням російської сторони, зазнав удару, спалахнула пожежа. За його словами, внаслідок інциденту є загиблі та поранені.

Вранці 18 грудня губернатор Ростовської області оприлюднив оновлену інформацію, підтвердивши загибель двох членів екіпажу судна. За його даними, після атаки в порту загорілося вантажне судно, на борту якого перебували люди: двоє з них загинули, ще троє дістали поранення.

Окрім цього, вранці Міністерство оборони Росії заявило, що в ніч на 18 грудня над різними регіонами РФ нібито було знищено 47 українських безпілотників.

