Дроны атаковали российский Ростов: повреждено грузовое судно (фото, видео)

В ночь на 18 декабря власти Ростовской области РФ заявили об инциденте в порту Ростова-на-Дону, который, по их словам, произошел после атаки беспилотников. В результате происшествия было повреждено судно, находившееся в ростовском порту. Предварительно сообщалось о погибших членах экипажа, в то же время информация о количестве пострадавших уточнялась.

Об этом сообщил губернатор региона Юрий Слюсар в своем Telegram-канале, а также российские медиа со ссылкой на местные власти. По словам Слюсаря, Также он отметил, что в городе Батайск в медицинской помощи нуждались четверо местных жителей.

Впоследствии мэр Ростова-на-Дону Александр Скрябин сообщил, что на одном из танкеров, который, по утверждению российской стороны, потерпел удар, вспыхнул пожар. По его словам, в результате инцидента есть погибшие и раненые.

Утром 18 декабря губернатор Ростовской области обнародовал обновленную информацию, подтвердив гибель двух членов экипажа судна. По его данным, после атаки в порту загорелось грузовое судно, на борту которого находились люди: двое из них погибли, еще трое получили ранения.

Кроме того, утром Министерство обороны России заявило, что в ночь на 18 декабря над разными регионами РФ якобы были уничтожены 47 украинских беспилотников.

