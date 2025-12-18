Знижки на комунальні послуги для УБД: скільки платять військові

В Україні держава передбачила для військовослужбовців систему соціальних гарантій як знак вдячності за їхню службу та захист країни. Однією з таких форм підтримки є пільги на оплату житлово-комунальних послуг для учасників бойових дій.

У 2025 році ці послаблення дозволяють суттєво зменшити витрати на комуналку, а за окремих обставин — взагалі не сплачувати за неї. Про це пише 24 tv.ua.

Згідно із Законом України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", учасники бойових дій, члени їхніх родин, а також учасники Революції гідності мають право на значні знижки на оплату житла, газу, опалення та інших комунальних послуг. У поточному році базовою пільгою для УБД є зменшення вартості комунальних послуг на 75 відсотків. Такий самий розмір знижки поширюється на квартплату та на придбання палива у випадках, коли будинок не підключений до центрального опалення. Якщо учасник бойових дій має встановлену інвалідність, держава компенсує повну вартість комунальних послуг. Для родин загиблих військовослужбовців передбачена пільга у розмірі 50 відсотків.

Варто враховувати, що пільги надаються в межах соціальних норм житлової площі. Знижка діє на 21 квадратний метр на кожну особу, яка постійно проживає у помешканні, а також додатково на 10,5 квадратного метра на сім’ю.

Механізм отримання пільги передбачає, що споживачі спочатку оплачують повну суму за комунальні послуги. Після цього Пенсійний фонд компенсує визначену частину коштів, перераховуючи її на спеціальний банківський рахунок пільговика.

Щоб оформити пільги на комуналку, учаснику бойових дій або його родичам необхідно звернутися до центру надання адміністративних послуг, відділення Пенсійного фонду України або подати заявку дистанційно через вебпортал ПФУ. Для розгляду заяви потрібно надати паспорт, ідентифікаційний код та посвідчення учасника бойових дій. У разі подання документів членом родини додатково знадобиться підтвердження родинних зв’язків. Рішення щодо надання пільги ухвалюється Пенсійним фондом упродовж десяти днів з моменту подання заяви.

