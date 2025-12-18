Скидки на коммунальные услуги для УБД: сколько платят военные

В Украине государство предусмотрело для военнослужащих систему социальных гарантий как благодарность за их службу и защиту страны. Одной из таких форм поддержки есть льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг для участников боевых действий.

В 2025 году эти послабления позволяют существенно снизить расходы на коммуналку, а при отдельных обстоятельствах — вообще не платить за нее. Об этом пишет 24 tv.ua.

Согласно Закону Украины "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты", участники боевых действий, члены их семей, а также участники Революции достоинства имеют право на значительные скидки на оплату жилья, газа, отопления и других коммунальных услуг. В текущем году базовой льготой УБД является уменьшение стоимости коммунальных услуг на 75 процентов. Такой же размер скидки распространяется на квартплату и приобретение топлива в случаях, когда дом не подключен к центральному отоплению. Если у участника боевых действий установлена инвалидность, государство компенсирует полную стоимость коммунальных услуг. Для семей погибших военнослужащих предусмотрена льгота в размере 50 процентов.

Читайте также: Пенсионные расчеты: что ожидает украинцев, имеющих только 18 лет трудового стажа

Следует учитывать, что льготы предоставляются в пределах социальных норм жилой площади. Скидка действует на 21 квадратный метр на каждого человека, постоянно проживающего в доме, а также дополнительно на 10,5 квадратного метра на семью.

Механизм получения льготы подразумевает, что потребители сначала оплачивают полную сумму за коммунальные услуги. После этого Пенсионный фонд компенсирует определенную часть средств, перечисляя его на специальный банковский счет льготника.

Чтобы оформить льготы на коммуналку, участнику боевых действий или его родственникам, необходимо обратиться в центр предоставления административных услуг, отделение Пенсионного фонда Украины или подать заявку дистанционно через вебпортал ПФУ. Для рассмотрения заявления необходимо предоставить паспорт, идентификационный код и удостоверение участника боевых действий. При подаче документов членам семьи дополнительно потребуется подтверждение родственных связей. Решение о предоставлении льготы принимается Пенсионным фондом в течение десяти дней с момента подачи заявления.

Также мы писали, какие медикаменты можно купить на 1000 от Зеленского.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !