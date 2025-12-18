Обращение Трампа к нации: раскритиковал Байдена и не упомянул об Украине

Во время обращения к американцам президент США Дональд Трамп подверг резкой критике политику своего предшественника Джо Байдена, заявив, что по возвращении в Белый дом получил страну в состоянии "полного хаоса". В то же время в своей речи он не затронул тему войны России против Украины и не упомянул ситуацию в Венесуэле.

В выступлении Трамп подчеркнул, что почти год назад ему пришлось взять на себя управление государством с большими проблемами, которые, по его словам, он уже начал исправлять. Президент перечислил ряд претензий к курсу администрации Байдена, в частности упомянул об открытых границах, росте преступности, участии трансгендерных мужчин в женских спортивных соревнованиях, невыгодных торговых соглашениях и, как он выразился, "больной и коррумпированной" федеральной системе управления.

Тон обращения был довольно резким и мрачным, особенно когда Трамп говорил о годах, проведенных вне Белого дома. Он заявил, что за предыдущие четыре года страной руководили политики, которые, по его мнению, защищали интересы узкого круга лиц — от нелегальных мигрантов и корпоративных лоббистов до преступников и иностранных государств, которые, по словам Трампа, пользовались слабостью США.

Президент подчеркнул, что с его возвращением к власти ситуация кардинально изменилась, и страна, за короткое время, якобы прошла путь "от самого плохого к самому лучшему". Отдельно он снова обвинил Байдена в провальной миграционной политике и похвалил действия своей администрации, заявив, что за последние месяцы США смогли полностью остановить нелегальное пересечение границы. По его словам, для этого не понадобились новые законы — достаточно было смены президента.

Трамп также упомянул экономику, заявив об успехах в сдерживании роста цен и улучшении финансовой ситуации в стране, несмотря на то, что, как отмечает CNN, многие избиратели и дальше выражают недовольство высокой стоимостью жизни.

Американский телеканал обратил внимание и на форму выступления. По оценке CNN, 18-минутная речь была эмоциональной и напряженной: Трамп время от времени отклонялся от текста на суфлере, но быстро возвращался к подготовленным тезисам, что создавало ощущение спешки и высокой интенсивности.

В обращении президент также заявил о своих успехах на международной арене, в том числе об урегулировании войн. Трамп утверждал, что через десять месяцев ему удалось "завершить восемь войн" и восстановить силу Соединенных Штатов. В то же время CNN подчеркнуло, что такая оценка является значительным преувеличением: хотя Трамп и имел определенное влияние на некоторые конфликты, говорить о завершении восьми войн нет оснований.

