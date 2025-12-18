Російська армія атакувала Україну дронами: на Миколаївщині пошкоджено обʼєкти енергетики, є поранені у кількох областях (фото, відео)

У ніч проти 18 грудня російські війська знову здійснили масовану атаку на Україну із застосуванням ударних безпілотників. Під вогнем опинилися кілька регіонів, зафіксовано пошкодження енергетичної та цивільної інфраструктури, є поранені серед мирного населення.

На Миколаївщині ворог завдав удару по об’єктах енергетики. Близько 02:45 очільник обласної військової адміністрації Віталій Кім повідомив, що внаслідок атаки частина населених пунктів у Вознесенському та Миколаївському районах залишилася без електропостачання. За попередньою інформацією, обійшлося без постраждалих.

Пізно ввечері під атакою дронів-камікадзе опинився Кривий Ріг. Про це о 23:37 повідомив голова Ради оборони міста Олександр Вілкул, зазначивши, що зафіксовані влучання в житлових районах і є поранені. На місцях працювали рятувальники, тривало гасіння пожеж, а для мешканців розгорнули штаб допомоги. Спочатку повідомлялося про двох постраждалих — 58-річного чоловіка та 67-річну жінку. Згодом вранці 18 грудня виконувач обов’язків голови Дніпропетровської ОВА Владислав Гайваненко уточнив, що кількість поранених зросла до чотирьох. Двох жінок віком 71 та 67 років госпіталізували у стані середньої тяжкості, ще двоє проходять амбулаторне лікування. Внаслідок атаки зайнялися господарські споруди, пошкоджено приватний будинок, п’ять двоповерхівок, адміністративну будівлю, заклад культури та гаражі.

Читайте також: Російська армія здійснила масованому атаку на Україну: у Києві, Запоріжжі та на Сумщині перебої зі світлом, є поранені та загиблі, серед них дитина (фото, відео)

У Сумах близько опівночі пролунали потужні вибухи. За даними міської військової адміністрації, безпілотники влучили у дві локації. Пошкоджено об’єкт цивільної інфраструктури, виникла пожежа. Поранення дістав цивільний чоловік, його стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Також вибуховою хвилею вибило вікна в кількох сусідніх багатоповерхових будинках.

Одеська область також зазнала нічної атаки. О 23:29 голова ОВА Олег Кіпер повідомив, що в Одеському районі уламками дронів пошкоджено скління дев’ятиповерхового житлового будинку та одного з навчальних закладів. Загорянь не зафіксували, на місцях одразу почали працювати екстрені служби. Станом на 01:14 стало відомо про сімох постраждалих: шістьом допомогу надали на місці, ще одну людину госпіталізували у стані середньої тяжкості.

На Черкащині ворожі дрони атакували обласний центр. Про це о 00:07 повідомив начальник Черкаської ОВА Ігор Табурець. За його словами, російські війська націлювалися на об’єкти критичної інфраструктури, внаслідок чого частина міста залишилася без світла. Енергетики продовжують відновлювальні роботи. Пізніше стало відомо, що до медиків звернулися шестеро людей. Через падіння безпілотників у кількох районах пошкоджено житлову забудову — щонайменше півтора десятка приватних будинків зазнали руйнувань, побито вікна та дахи, виникали пожежі. Також постраждав спортивний комплекс і кілька автомобілів.

Нагадаємо, російська армія масовано атакувала Україну.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!