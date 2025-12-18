Автоматичне продовження відстрочки в Україні: хто може отримати

Кабінет міністрів України спростив процедуру військового обліку, внісши зміни до постанови №560. Тепер багато військовозобов’язаних можуть отримати автоматичне продовження відстрочки від мобілізації без необхідності особистих візитів до територіальних центрів комплектування (ТЦК).

Система автоматизації базується на даних державних реєстрів. Якщо інформація про право громадянина на відстрочку вже є в базі або обставини не змінилися, статус продовжується буквально "в один клік". Про успішне продовження відстрочки користувачі отримують сповіщення через мобільний застосунок "Резерв+". Про це розповіла колишня Уповноважена ВР з прав людини Людмила Денісова на Facebook.

Денісова підкреслила, що автоматичне продовження відстрочки поширюється на осіб з інвалідністю, студентів, багатодітних батьків та інші категорії, що значно зменшує бюрократичне навантаження на людей.

Читайте також: Пільги на газ для учасників бойових дій: як оформити

Серед громадян, які підпадають під нові правила, — люди з інвалідністю та тимчасово непридатні до служби за станом здоров’я, батьки та опікуни дітей з інвалідністю, багатодітні батьки (троє й більше дітей, народжених в одному шлюбі), студенти, аспіранти, викладачі закладів вищої та професійно-технічної освіти, а також особи, які доглядають за членами родини з інвалідністю. До цього переліку також входять колишні військовополонені, люди, які втратили близьких під час війни, та родичі загиблих Героїв України, у тому числі учасників Революції Гідності.

Якщо автоматичне продовження відстрочки не відбулося, це може бути пов’язано з відсутністю даних у державному реєстрі або застарілою інформацією. У такому випадку необхідно особисто звернутися до Центру надання адміністративних послуг або ТЦК, надати актуальні документи та оновити персональні дані для правильного відображення статусу в системі.

Нагадаємо, частина військових отримає додаткові 27 тисяч у грудні.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!