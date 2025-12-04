Определен лучший внедорожник года: характеристики

Хотя кроссоверы доминируют в продажах, эксперты подчеркивают: большинство из них — не настоящие внедорожники, потому что их проходимость рассчитана только на легкое бездорожье, а не на крутые склоны или броды. Поэтому специалисты выделили лучшую модель для настоящих приключений.

На вершину рейтинга внедорожников и полноприводных автомобилей 2025 года вывели Land Rover Defender Octa. "Составьте список самых универсальных машин мира – Defender точно окажется в топ-3", – уверен автомобильный эксперт Мэтт Сондерс. Об этом сообщает Autocar.

Эта модель поражает динамикой и проходимостью: идеально одолевает грязь, воду и крутые склоны. При этом на асфальте она ведет себя уверенно, а в салоне — пространство, качественная отделка и современные системы безопасности.

Единственный минус – высокая цена. В Украине Land Rover Defender 110 Octa 635PS стоит около 9,8 млн. грн. Эксперты также отметили другие достойные внимания внедорожники: Jeep Wrangler хвалят за богатую базовую оснастку, а Toyota Land Cruiser – за легендарную надежность.

ТОП-10 лучших внедорожников и полноприводных автомобилей 2025

Land Rover Defender Octa Jeep Wrangler Toyota Land Cruiser Форд Ranger Raptor Range Rover Mercedes-Benz G-Class Subaru Outback Dacia Duster 4×4 Land Rover Discovery Ineos Grenadier

