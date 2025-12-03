Украину накрывает антициклон: прогноз погоды на 4 декабря

Завтра, 4 декабря, в четверг, погода в Украине будет преимущественно сухой, без существенных осадков. По прогнозным картам, основные метеорологические события будут разворачиваться над Средиземноморьем, Атлантикой и близлежащими районами, где ожидаются дожди, а в горных зонах возможен снег.

Украина останется под властью мощного антициклона с востока, что обеспечит спокойную атмосферу. В большинстве регионов существенных осадков не предполагается, разве что кое-где появятся локальные осенние капли влаги. Об этом сообщает метеоролог Наталья Диденко.

Температура воздуха существенно не изменится: днем по стране +4…+8 °C, на юге теплее +8…+12 °C. Ветер преимущественно юго-восточный, умеренный, с возможными порывами. В Киеве также сухо, с максимальной температурой +5…+7°C.

На ближайшие дни серьезных осадков не будет: с 5–6 декабря возможно незначительное похолодание, но с 9 декабря потеплеет. Дожди вернутся примерно 9-10 декабря, преимущественно в виде осенней влаги. В общем, антициклональный сценарий: без дождей, с минимальными температурными качелями, подытожила Диденко.

