Землю накрыла 5-ти бальная магнитная буря: прогноз на 4 декабря

Магнитные бури изменяют атмосферное давление, что может вызвать головные боли, усталость, стресс и ухудшение самочувствия. Геомагнитная активность измеряется К-индексом от 0 до 9 и значение от 5 и выше соответствует сильной буре красного уровня.

4 декабря, в четверг К-индекс останется на уровне 5,7, сохраняя сильную геомагнитную активность. Об этом сообщает Центр прогнозирования космической погоды (SWPC) NOAA.

Прогнозы обновляются каждые три часа, поэтому следует следить за актуальными данными. Магнитная буря возникает из-за солнечных вспышек и выбросов заряженных частиц, достигающих магнитосферы Земли. Колебания с К-индексом 1-4 обычно незаметны, но от 5 и выше бури красного уровня влияют на самочувствие, связь, спутники и GPS, а при К-индексе 7-8 возможны полярные сияния.

Изменения давления и электромагнитного поля провоцируют головные боли, усталость, раздражительность, нарушение сна и обострение хронических заболеваний. Специальных лекарств нет, но симптомы облегчают обычные обезболивающие и профилактика.

Чтобы поддержать организм, соблюдайте режим сна и питания, избегайте острого, соленого, жирного, алкоголя и чрезмерного кофе, пейте много воды и травяные чаи, гуляйте на свежем воздухе (желательно за городом), избегайте прямых солнечных лучей, занимайтесь легкой физической активностью, занимайтесь легкой физической активностью, отдыхать и держать лекарство под рукой. Утро начинайте с контрастного душа для бодрости, а вечером расслабляйтесь в теплой ванне. Такие простые шаги помогут легче пережить бурю и сохранить работоспособность.

