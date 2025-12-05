Цена уже превышает 50 гривен: в Украине растет стоимость популярного продукта

В украинских супермаркетах снова выросли цены на один из базовых продуктов — хлеб. По состоянию на 4 декабря 2025 года, в декабре подорожали пять популярных сортов, тогда как один остался без изменений по сравнению с ноябрем.

Ржаной "Столичный" весом 950 г — единственный, что не подорожал и стоит 44,40 грн, как и в ноябре. Вместо этого ржаной Riga "Бородиновский" весом 300 г теперь продают по 50,40 грн, хотя в ноябре средняя цена была 47,18 грн. Пшеничный нарезной весом 650 г подорожал до 45,99 грн. с предыдущих 44,29 грн. Пшеничный "Царь Хлеб" нарезной весом 600 г обойдется в 48,32 грн. против 46,94 грн. месяцем ранее. Батон "Румянец" весом 450 г вырос на 18 копеек – до 31,20 грн, а Киевский нарезной батон весом 500 г подорожал на 10 копеек и теперь стоит 33,90 грн. Об этом сообщает Минфин.

Наибольший рост затронул ржаной хлеб — некоторые сорта уже превысили 50 грн за небольшую буханку.

Первый вице-президент Всеукраинской ассоциации пекарей Юрий Дученко прогнозирует, что до конца 2025 года цены на хлеб могут вырасти еще на 5-10%. Это связано с удорожанием муки, особенно ржаной, ростом тарифов на электроэнергию и газ, увеличением расходов на логистику, зарплаты, а также общей инфляцией и последствиями войны. Себестоимость производства растет ежемесячно, и пекарни вынуждены переводить эти затраты на потребителей.

Не все продукты дорожают: лук резко подешевел до 3–8 грн за килограмм из-за низкого спроса, а молочные продукты, в частности, сметана, масло и сыры, в ближайшее время подешевеют на 5–10%. В то же время алкоголь начнет дорожать с конца декабря из-за сезонного спроса.

