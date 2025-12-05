'Я считаю, в конце концов мы достигнем мира в Украине' - Трамп

В ходе традиционного включения огней на национальной рождественской елке возле Белого дома президент США Дональд Трамп заявил, что полномасштабную войну России против Украины удастся остановить.

"Мы устанавливаем мир во всем мире на уровнях, которые раньше никто не видел — возможно, до восьми таких уровней. Мы работаем еще над одним вариантом урегулирования между Россией и Украиной, если это возможно. И я верю, что в конце концов мы этого добьемся", — сказал Трамп. Об этом он сказал во время трансляции из Белого дома.

Он подчеркнул, что еженедельно на фронте гибнут тысячи и десятки тысяч солдат, и эту трагедию необходимо прекратить. "Мы очень активно работаем над этим", - добавил американский лидер.

Заявление прозвучало во время прямой трансляции церемонии у Белого дома, где Трамп вместе с супругой Меланией и внуками зажигал главную елку страны.

Напомним, ранее Зеленский заявлял, что россияне могут пойти наступлением в Польшу и страны Балтии.

