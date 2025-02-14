Росіяни можуть піти наступом на Польщу та країни Балтії - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський припустив, що Росія може розпочати військову агресію проти країн НАТО вже наступного року. За словами Зеленського, Росія цього року сформує 15 дивізій для навчань і посилення на білоруському напрямку.

"Ймовірно, вони будуть розташовані повністю або частково на території Білорусі. Загальна чисельність – від 100 до 150 тисяч військових". Про це заявив український лідер під час розмови з журналістами на Мюнхенській конференції з безпеки.

Президент зауважив, що це угруповання не обов’язково буде використане для наступу на Україну.

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"Росіяни можуть піти як на Україну, повторюючи сценарій 2022 року, так і на Польщу чи країни Балтії. Судячи з даних розвідки, які я отримую, Путін готується до війни з НАТО у 2025 році", – заявив Зеленський.

Водночас він наголосив, що не має стовідсоткової впевненості у такому сценарії, але сподівається, що цього вдасться уникнути.

Нагадаємо, у лютому 2024 року Володимир Зеленський вперше назвав втрати України у війні. Він заявив, що за два роки великої війни загинула 31 тисяча українських військових. У червні 2024 року глава держави сказав, що втрати української армії відносно російських інтервентів на східному і північному фронтах становлять один до шести.

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