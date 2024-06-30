Зеленський про втрати ЗСУ на війні: маємо одного загиблого українця на шістьох росіян на двох напрямках

Володимир Зеленський назвав втрати української армії відносно російських інтервентів. За його словами, на східному і північному фронтах втрати ЗСУ становлять один до шести.

The Philadelphia Inquirer наводить цитату з інтерв'ю українського президента: "Але сьогодні ми маємо одного загиблого українця на шістьох росіян на східному і північному фронтах".

Видання пише, що за джерелами британської розвідки, росіяни зараз втрачають 1200 осіб на день, що є найвищим показником за всю війну: "Навіть для російської армії, яка ставиться до солдатів, як до гарматного м’яса, це співвідношення невиправдане".

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За словами Зеленського, виграє у війні той, "хто більш технологічно розвинений". На його думку, щоб припинити війну, треба аби санкції завадили рф розвивати виробництво безпілотників та ракет, які росія, зокрема, виробляє завдяки отриманню від європейських союзників і від Китаю мікросхем і запасних частин.

"Але нам потрібне фінансування, щоб ми могли бути технологічно розвиненішими за росію", – сказав Зеленський. Це, вважає він, відкриває великі можливості для спільного виробництва із західними урядами чи приватними фірмами.

Президент вважає, що російського диктатора може зупинити й "незадоволене російське суспільство".

"Це ядерна зброя проти ядерного путіна. Як тільки Захід перестане боятися росії після путіна, "росія без путіна" буде швидше. Його оточення відчує це", – додав він.

Нагадаємо, у лютому 2024 року Володимир Зеленський вперше назвав втрати України у війні. Він заявив, що за два роки великої війни загинула 31 тисяча українських військових.

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