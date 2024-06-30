Зеленский о потерях ВСУ на войне: имеем одного погибшего украинца на шести россиян на двух направлениях

Владимир Зеленский назвал потери украинской армии по отношению к российским интервентам. По его словам, на восточном и северном фронтах потери ВСУ составляют до шести.

The Philadelphia Inquirer приводит цитату из интервью украинского президента: "Но сегодня мы имеем одного погибшего украинца на шести россиян на восточном и северном фронтах".

Издание пишет, что по источникам британской разведки, россияне сейчас теряют 1200 человек в день, что является самым высоким показателем за всю войну: "Даже для российской армии, которая относится к солдатам, как к пушечному мясу, это соотношение неоправданно".

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По словам Зеленского, выигрывает в войне тот, "кто более технологично развит". По его мнению, чтобы прекратить войну, нужно, чтобы санкции помешали россии развивать производство беспилотников и ракет, которые Россия, в частности, производит благодаря получению от европейских союзников и от Китая микросхем и запасных частей.

"Но нам нужно финансирование, чтобы мы могли быть технологически развитее россии", — сказал Зеленский. Это, считает он, открывает большие возможности совместного производства с западными правительствами или частными фирмами.

Президент считает, что российского диктатора может остановить и "неудовлетворенное российское общество".

"Это ядерное оружие против ядерного путина. Как только Запад перестанет бояться россии после путина, "россия без путина" будет быстрее. Его окружение почувствует это", – добавил он.

Напомним, в феврале 2024 Владимир Зеленский впервые назвал потери Украины в войне. Он заявил, что за два года большой войны погибли 31 тысяча украинских военных.

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