Россияне могут пойти наступлением на Польшу и страны Балтии - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский предположил, что Россия может начать военную агрессию против стран НАТО уже в следующем году. По словам Зеленского, в этом году Россия сформирует 15 дивизий для учений и усиления на белорусском направлении.

"Вероятно, они будут расположены полностью или частично на территории Беларуси. Общая численность – от 100 до 150 тысяч военных". Об этом заявил украинский лидер во время беседы с журналистами на Мюнхенской конференции по безопасности.

Президент отметил, что эта группировка не обязательно будет использована для наступления на Украину.

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"Россияне могут пойти как на Украину, повторяя сценарий 2022 года, так и на Польшу или страны Балтии. Судя по данным разведки, которые я получаю, Путин готовится к войне с НАТО в 2025 году", – заявил Зеленский.

В то же время, он отметил, что не имеет стопроцентной уверенности в таком сценарии, но надеется, что этого удастся избежать.

Напомним, в феврале 2024 Владимир Зеленский впервые назвал потери Украины в войне. Он заявил, что за два года большой войны погибли 31 тысяча украинских военных. В июне 2024 года глава государства сказал, что потери украинской армии по отношению к российским интервентам на восточном и северном фронтах составляют один до шести.

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