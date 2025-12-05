С 4 декабря в Украине изменились правила бронирования для предприятий: подробности

С 4 декабря предприятиям критической инфраструктуры и оборонно-промышленного комплекса разрешено бронировать работников без ограничений по количеству, включая военнообязанных, имеющих нарушение военного учета. Теперь компании оборонно-промышленного комплекса и организации с критическим статусом могут бронировать весь необходимый штат без процентных лимитов (ранее действовали ограничения).

Это поможет сохранить полную кадровую способность для бесперебойной работы. Об этом сообщает Минобороны.

Новые правила также позволяют трудоустраивать военнообязанных с нарушениями военного учета, в частности:

тех, у кого отсутствуют или неправильно оформлены военно-учетные документы;

лиц, не состоящих на военном учете;

тех, кто не обновил персональные данные;

военнообязанных, объявленных в розыск за нарушение правил учета или мобилизационного законодательства.

Для таких работников бронь предоставляется временно – на 45 дней с момента трудоустройства. Это разовая возможность в течение календарного года.

За этот период работник обязан устранить все нарушения в учете. В случае невыполнения – работодатель имеет законное право уволить его по истечении 45-дневного срока.

Воспользоваться обновленными правилами бронирования могут:

органы государственной и местного самоуправления;

Национальная полиция, НАБУ, ДБР, прокуратура, Бюро экономической безопасности, ГСЧС, суды и другие правоохранительные и судебные структуры;

предприятия, учреждения и организации, выполняющие мобилизационные задачи;

субъекты, признанные критически важными для функционирования армии или экономики.

